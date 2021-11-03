إغلاق 45 محلاً مخالفاً في الجبيل خلال شهرين

عبر 140 جولة رقابية على الأسواق والمطاعم والمقاهي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بمحافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 45 محلاً مخالفاً، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتعزيز دورها في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن بلدية المحافظة وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين خلال الفترة من بداية شهر صفر الماضي حتى نهاية شهر ربيع الأول الحالي، شملت عدداً من المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 520 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وضبط 450 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، ومصادرة 350 كيلوجراماً من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بعدة مواقع بنطاق عمل البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية للتأكّد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق توكلنا والتعليمات المقررة من قِبل الوزارة والجهات المعنية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.