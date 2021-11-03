النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 45 محلاً مخالفاً في الجبيل خلال شهرين

عبر 140 جولة رقابية على الأسواق والمطاعم والمقاهي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بمحافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 45 محلاً مخالفاً، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتعزيز دورها في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن بلدية المحافظة وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين خلال الفترة من بداية شهر صفر الماضي حتى نهاية شهر ربيع الأول الحالي، شملت عدداً من المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 520 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وضبط 450 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، ومصادرة 350 كيلوجراماً من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بعدة مواقع بنطاق عمل البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية للتأكّد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق توكلنا والتعليمات المقررة من قِبل الوزارة والجهات المعنية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 45 محلاً مخالفاً في الجبيل خلال شهرين
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بمحافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 45 محلاً مخالفاً، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتعزيز دورها في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن بلدية المحافظة وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين خلال الفترة من بداية شهر صفر الماضي حتى نهاية شهر ربيع الأول الحالي، شملت عدداً من المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 520 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وضبط 450 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، ومصادرة 350 كيلوجراماً من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بعدة مواقع بنطاق عمل البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية للتأكّد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق توكلنا والتعليمات المقررة من قِبل الوزارة والجهات المعنية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:17 PM

إغلاق 45 محلاً مخالفاً في الجبيل خلال شهرين

عبر 140 جولة رقابية على الأسواق والمطاعم والمقاهي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
118

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهرين الماضيين، 140 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بمحافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 45 محلاً مخالفاً، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات وتعزيز دورها في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن بلدية المحافظة وضعت جدول عمل للمراقبين الميدانيين خلال الفترة من بداية شهر صفر الماضي حتى نهاية شهر ربيع الأول الحالي، شملت عدداً من المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 520 إنذاراً لمخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، وضبط 450 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، ومصادرة 350 كيلوجراماً من اللحم غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مخالفة بعدة مواقع بنطاق عمل البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية للتأكّد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق توكلنا والتعليمات المقررة من قِبل الوزارة والجهات المعنية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعيةً الجميع إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة