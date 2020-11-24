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تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2.138.828

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و491 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.634.671 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و491 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.634.671 حالة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:23 PM

تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2.138.828

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و491 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.634.671 حالة.

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