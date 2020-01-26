شاهد.. الرقابة النسائية ترصد 17 مخالفة على محلات مستحضرات بالجوف

أدوات تالفة وسوء نظافة وانتهاء صلاحية.. حصاد شهر والهدف الاشتراطات

رصدت الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف، خلال الشهر الماضي (17) مخالفة خلال جولاتها الرقابية، التي استهدفت كافة محلات المستحضرات في مدينة سكاكا.

وأوضحت مديرة القسم النسائي في أمانة الجوف بشرى الرويلي، أن فِرَق الرقابة النسائية رصدت (17) مخالفة وصادرت (378) تحتوي على مواد منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر؛ حيث تأتي هذه الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأضافت: "القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية؛ بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع"؛ مبينة أن المخالفات تَمَثّلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.

وأكدت "الرويلي" أن هذه الجولات تأتي بمتابعة وتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان؛ حرصًا منه على سلامة وصحة المواطن، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.