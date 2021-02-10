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"السديس" يثمّن إشادة الوزراء ببيان ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين

قال: اهتمام ولاة الأمر بالمتطلبات الصحية كان له بالغ الأثر في ما تحقق من نجاحات

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إشادة مجلس الوزراء بندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا"، والبيان الختامي والتوصيات خلال جلسته التي أجريت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من ولاة الأمر -حفظهم الله- بالمتطلبات الصحية والأمنية والخدمية للحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية كان؛ له بالغ الأثر -بعد عون الله وتوفيقه- في ما تحقق من نجاحات منذ بدء الجائحة وحتى إتمام مراحل العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين.

وأضاف: تحظى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدعم لا محدود من قيادة المملكة؛ وذلك لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء عباداتهم على مدار العام بكل يسر وسهولة، وتسخير أحدث الإمكانات البشرية والآلية لمواصلة ما يشهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أشاد بما تضمنه البيان الختامي لندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من تبيان للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءات احترازية استباقية أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تَحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يثمّن إشادة الوزراء ببيان ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين
سبق

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إشادة مجلس الوزراء بندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا"، والبيان الختامي والتوصيات خلال جلسته التي أجريت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من ولاة الأمر -حفظهم الله- بالمتطلبات الصحية والأمنية والخدمية للحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية كان؛ له بالغ الأثر -بعد عون الله وتوفيقه- في ما تحقق من نجاحات منذ بدء الجائحة وحتى إتمام مراحل العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين.

وأضاف: تحظى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدعم لا محدود من قيادة المملكة؛ وذلك لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء عباداتهم على مدار العام بكل يسر وسهولة، وتسخير أحدث الإمكانات البشرية والآلية لمواصلة ما يشهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أشاد بما تضمنه البيان الختامي لندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من تبيان للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءات احترازية استباقية أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تَحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:46 AM

"السديس" يثمّن إشادة الوزراء ببيان ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين

قال: اهتمام ولاة الأمر بالمتطلبات الصحية كان له بالغ الأثر في ما تحقق من نجاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إشادة مجلس الوزراء بندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا"، والبيان الختامي والتوصيات خلال جلسته التي أجريت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من ولاة الأمر -حفظهم الله- بالمتطلبات الصحية والأمنية والخدمية للحرمين الشريفين خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية كان؛ له بالغ الأثر -بعد عون الله وتوفيقه- في ما تحقق من نجاحات منذ بدء الجائحة وحتى إتمام مراحل العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين.

وأضاف: تحظى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدعم لا محدود من قيادة المملكة؛ وذلك لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء عباداتهم على مدار العام بكل يسر وسهولة، وتسخير أحدث الإمكانات البشرية والآلية لمواصلة ما يشهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أشاد بما تضمنه البيان الختامي لندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من تبيان للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءات احترازية استباقية أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تَحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.

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