"خدمة موعد" تتخطَّى حاجز 24 مليون موعد خلال عام

تُمكِّن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية

كشفت وزارة الصحة عن تخطي خدمة "موعد" حاجز 24 مليون موعد منذ بدئها في الربع الثاني من 2018.

وتمكن الخدمة المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.

وتبرز أهمية تطبيق موعد في تمكين المستخدم من الاطلاع على ساعات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتعرف على مواقع المراكز المناوبة، وحجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتذكير بالمواعيد والتنبيه في حال توفر موعد أكبر.

وأكدت "الصحة" حق المواطن في تلقي الخدمة في المراكز الصحية حال الحضور بدون موعد، ودعت المواطنين للتواصل مع مركز اتصال الصحة 937 لأي بلاغات أو استفسارات.

وكانت "الصحة" دعت المواطنين المستفيدين من الخدمة إلى المشاركة في تعبئة الاستبيان، الذي يتم إرساله من خلال التطبيق بعد كل زيارة، والذي يقيس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة له بهدف تحسينها وتطويرها.

يذكر أن تطبيق موعد يخدم مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في جميع مناطق المملكة.