دراسة: فصيلة دم معينة تُعرّض أصحابها لخطر كورونا أكثر من غيرهم

باحثون: التفاعل بين بروتين الفيروس والمستضدات يساهم في الإصابة

خلصت دراسة علمية إلى أن أصحاب فصيلة دم بعينها معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وذكرت الدراسة أن الفصيلة هي "A"؛ بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحققت الدراسة التي اعتمدت على تحليل مخبري في تقارير سابقة تفيد بأن فصيلة الدم تؤثر على احتمال إصابة الفرد بفيروس كورونا.

وكشفت عن أنه بصرف النظر عن نوع فصيلة الدم؛ فإن الفيروس غير قادر على إصابة خلايا الدم الحمراء.

ومع ذلك، فلدى الفيروس انجذاب أكبر تجاه خلايا الدم الأخرى في الجسم مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي وفق "سكاي نيوز عربية".

وبحسب الدراسة؛ فإن الخلايا في الحلق والأنف للأشخاص ذوي فصيلة "A" أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في مستشفى برمنغهام، ونشرت في دورية Blood Advances: إن هناك سببًا ما وراء عدم التكافؤ في توزع الإصابات بين فصائل الدم المختلفة.

وتحدّث الباحثون عن دور بروتينات معينة على سطح كريات الدم الحمراء، تدعى المستضدات (Antigens).

وفي بريطانيا، كانت نسبة المصابين بالفيروس من فصيلة الدم "A" تتجاوز 30%، ولم يشكل هؤلاء سوى 8% من الذين كانت نتائج اختباراتهم سلبية.

وعندما خلط الباحثون عينات من فصائل الدم بشكل منفرد مع عينات أخرى من بروتين الفيروس، الذي يهاجم الخلايا، لم يكن هناك اختلاف كبير، باستثناء فصيلة الدم "A".

ويقول هؤلاء: إن التفاعل بين بروتين كورونا ومستضدات الدم؛ يمكن أن يساهم بشكل كبير في الإصابة بالفيروس؛ خاصة أن الفيروس أبدى تفضيلًا كبيرًا للفصيلة من نوع "A".