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لتوزيعها دون تدخل بشري.. رئاسة الحرمين تدشّن روبوت ماء زمزم

بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال توفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني؛ أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأفاد اللقماني؛ أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة.

وأكد أهمية تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتوزيعها دون تدخل بشري.. رئاسة الحرمين تدشّن روبوت ماء زمزم
سبق

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال توفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني؛ أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأفاد اللقماني؛ أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة.

وأكد أهمية تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه .

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:50 AM

لتوزيعها دون تدخل بشري.. رئاسة الحرمين تدشّن روبوت ماء زمزم

بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال توفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني؛ أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأفاد اللقماني؛ أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة.

وأكد أهمية تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه .

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