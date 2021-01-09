النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته

أكّد أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر

عبّر أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة "الإخبارية"، إنه في بلده الثاني، ونحن سعداء جداً؛ مؤكداً أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.

ووجّه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه، "بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء في المملكة فرحين بقدومهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته
سبق

عبّر أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة "الإخبارية"، إنه في بلده الثاني، ونحن سعداء جداً؛ مؤكداً أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.

ووجّه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه، "بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء في المملكة فرحين بقدومهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:23 PM

فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته

أكّد أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
10,981

عبّر أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة "الإخبارية"، إنه في بلده الثاني، ونحن سعداء جداً؛ مؤكداً أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.

ووجّه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه، "بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء في المملكة فرحين بقدومهم".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,230
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة