فيديو.. هذا ما قاله أول قطري دخل المملكة عبر منفذ سلوى معبّراً عن فرحته

أكّد أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر

عبّر أول مواطن قطري عبر منفذ سلوى، اليوم السبت، عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً أن إجراءات العبور التي شهدها على المنفذ كانت ميسرة وتثلج الصدر.

وقال المواطن القطري لقناة "الإخبارية"، إنه في بلده الثاني، ونحن سعداء جداً؛ مؤكداً أنَّ جميع المسؤولين كانوا متعاونين معه ومرحبين بقدومه إلى المملكة.

ووجّه المواطن القطري رسالة إلى مواطنيه، "بأنَّ الإجراءات عبر منفذ سلوى سهلة وميسّرة، وأن الأشقاء في المملكة فرحين بقدومهم".

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