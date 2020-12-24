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رصد سلالة كورونا الجديدة للمرة الأولى في ألمانيا

رصدت السلطات الصحية الألمانية للمرة الأولى، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا ويبدو أنها أكثر سرعة من حيث الانتشار.

وكُشِفَ عن السلالة المتحورة اليوم لدى امرأة دخلت ولاية بادن فورتنبرج الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قادمة من بريطانيا الأحد الماضي، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية في شتوتجارت.

وظهرت على المرأة أعراض طفيفة، وجرى عزلها في المنزل. كما وُضِعَ ثلاثة كانوا على اختلاط بها في حجر صحي.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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رصد سلالة كورونا الجديدة للمرة الأولى في ألمانيا
سبق

رصدت السلطات الصحية الألمانية للمرة الأولى، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا ويبدو أنها أكثر سرعة من حيث الانتشار.

وكُشِفَ عن السلالة المتحورة اليوم لدى امرأة دخلت ولاية بادن فورتنبرج الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قادمة من بريطانيا الأحد الماضي، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية في شتوتجارت.

وظهرت على المرأة أعراض طفيفة، وجرى عزلها في المنزل. كما وُضِعَ ثلاثة كانوا على اختلاط بها في حجر صحي.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:43 PM

رصد سلالة كورونا الجديدة للمرة الأولى في ألمانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - هامبورغ
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رصدت السلطات الصحية الألمانية للمرة الأولى، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا ويبدو أنها أكثر سرعة من حيث الانتشار.

وكُشِفَ عن السلالة المتحورة اليوم لدى امرأة دخلت ولاية بادن فورتنبرج الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قادمة من بريطانيا الأحد الماضي، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية في شتوتجارت.

وظهرت على المرأة أعراض طفيفة، وجرى عزلها في المنزل. كما وُضِعَ ثلاثة كانوا على اختلاط بها في حجر صحي.

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