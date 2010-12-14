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اتحاد القدم يرفع جوائز مسابقاته إلى 27 مليون ريال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفع مكافآت المراكز في مسابقاته البالغة 13، للموسم الرياضي 2021-2022، إلى 26 مليوناً و964 ألف ريال، وفق ما أعلن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

من جهته رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مثمناً الاهتمام الكبير من جانب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بدعم الأندية الرياضية وتقديم كل ما يلزم لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته؛ الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

وجاء القرار بشأن تقليل الفارق المالي بين المراكز في بطولات الفئات السنية؛ تأكيدًا على أهمية هذه البطولات في تقديم المستوى اللائق وإبراز المواهب بشكل أكبر لتستفيد منها الأندية والمنتخبات الوطنية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساري تطوير المواهب والحوكمة في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 مسارات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يرفع جوائز مسابقاته إلى 27 مليون ريال
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفع مكافآت المراكز في مسابقاته البالغة 13، للموسم الرياضي 2021-2022، إلى 26 مليوناً و964 ألف ريال، وفق ما أعلن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

من جهته رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مثمناً الاهتمام الكبير من جانب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بدعم الأندية الرياضية وتقديم كل ما يلزم لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته؛ الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

وجاء القرار بشأن تقليل الفارق المالي بين المراكز في بطولات الفئات السنية؛ تأكيدًا على أهمية هذه البطولات في تقديم المستوى اللائق وإبراز المواهب بشكل أكبر لتستفيد منها الأندية والمنتخبات الوطنية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساري تطوير المواهب والحوكمة في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 مسارات.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:42 PM

اتحاد القدم يرفع جوائز مسابقاته إلى 27 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفع مكافآت المراكز في مسابقاته البالغة 13، للموسم الرياضي 2021-2022، إلى 26 مليوناً و964 ألف ريال، وفق ما أعلن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

من جهته رفع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مثمناً الاهتمام الكبير من جانب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بدعم الأندية الرياضية وتقديم كل ما يلزم لتطوير قطاع كرة القدم بجميع فئاته؛ الأمر الذي يخدم مستقبل كرة القدم السعودية.

وجاء القرار بشأن تقليل الفارق المالي بين المراكز في بطولات الفئات السنية؛ تأكيدًا على أهمية هذه البطولات في تقديم المستوى اللائق وإبراز المواهب بشكل أكبر لتستفيد منها الأندية والمنتخبات الوطنية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساري تطوير المواهب والحوكمة في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر 7 مسارات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,730
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,408

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