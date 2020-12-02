وشغل مناصب عليا، وله قصص نجاح مختلفة في قطاع التجزئة، وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة، مع سجل حافل من تحقيق نتائج استثنائية وتجاوز الأهداف.

بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي الفرنسي، وبعد ذلك مع مجموعة الجزيرة - بنك الجزيرة - الجزيرة كابيتال.

ويعد "الشعيبي" شخصية بارزة في المجال المصرفي وإدارة الثروات، بخبرة تزيد على 20 عامًا.

انضم نائب الرئيس التنفيذي بالمنطقة الغربية منصور بن حمد بن منصور الشعيبي، إلى فريق الخير كابيتال.

"الشعيبي" ينضم إلى فريق "الخير كابيتال" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-02 انضم نائب الرئيس التنفيذي بالمنطقة الغربية منصور بن حمد بن منصور الشعيبي، إلى فريق الخير كابيتال. ويعد "الشعيبي" شخصية بارزة في المجال المصرفي وإدارة الثروات، بخبرة تزيد على 20 عامًا. بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي الفرنسي، وبعد ذلك مع مجموعة الجزيرة - بنك الجزيرة - الجزيرة كابيتال. وشغل مناصب عليا، وله قصص نجاح مختلفة في قطاع التجزئة، وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة، مع سجل حافل من تحقيق نتائج استثنائية وتجاوز الأهداف.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 05:44 PM

"الشعيبي" ينضم إلى فريق "الخير كابيتال" بخبرة تزيد على 20 عامًا





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انضم نائب الرئيس التنفيذي بالمنطقة الغربية منصور بن حمد بن منصور الشعيبي، إلى فريق الخير كابيتال.

ويعد "الشعيبي" شخصية بارزة في المجال المصرفي وإدارة الثروات، بخبرة تزيد على 20 عامًا.

بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي الفرنسي، وبعد ذلك مع مجموعة الجزيرة - بنك الجزيرة - الجزيرة كابيتال.

وشغل مناصب عليا، وله قصص نجاح مختلفة في قطاع التجزئة، وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة، مع سجل حافل من تحقيق نتائج استثنائية وتجاوز الأهداف.