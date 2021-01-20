"بايدن" يصل إلى الكونجرس لتنصيبه رئيساً

يشارك في المراسم "أوباما" و"كلينتون"

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس إلى مقر الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، حيث تُعقد مراسم تنصيبه رئيساً جديداً للولايات المتحدة.

وسبق "بايدن" إلى مقر الكونجرس الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته، والرئيس بل كلينتون وزوجته، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لحضور مراسم التنصيب.