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تكليف "السواط" وكيلاً لجامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي

أكد إطلاق مبادرات بحثية لزيادة المخرجات براءات الاختراع

أصدر رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، قراراً بتكليف خالد بن عبدالله السواط وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، خلفاً للدكتور سعد بن سالم الزهراني.


وأكد "السواط"، في تصريحٍ صحفي، أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ستواصل العمل في الفترة المقبلة على إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي بما يفي بالمتطلبات الضرورية في هذا المجال، ويسهم في التطوير والتحسين المستمر لجهود البحث العلمي.


وبيّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف، أن جهود الوكالة تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات البحث وملكة الإبداع والابتكار لدى أعضاء هيئة التدريس، وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة في ضوء الموضوعات المحددة وفقاً لاحتياجات المجتمع، كما تهدف إلى تحديد موضوعات ومجالات البحث العلمي في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع، وبما يسهم في حل مشكلاته وتطويره.


وقال: إن "جهود الوكالة في الفترة الماضية تضمنت استحداث برنامج المجموعات البحثية ودعم التعاون البحثي الداخلي والمحلي والدولي من قبل هذا البرنامج، لخدمة أولويات الجامعة البحثية المستمدة من أولويات المملكة ورؤية 2030، والإسهام الفعال في حل قضايا المجتمع، إلى جانب دعم الباحثين المستجدين بالجامعة عبر برنامج "داعم" الذي يهدف إلى تشجيع العمل البحثي بالجامعة وتوطينه".


ولفت وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف إلى إطلاق الجامعة مبادرات بحثية عدة تهدف جميعها إلى رفع جودة البحث العلمي، وزيادة المخرجات البحثية، ورفع معدل براءات الاختراع؛ من أبرزها تفعيل مركز أبحاث المناطق المرتفعة لإنتاج مخرجات بحثية متميزة، وعقد شراكات دولية نوعية، وإضافة خدمة مجتمعية فريدة، ودعم الكراسي العلمية بالجامعة للارتقاء بمخرجاتها البحثية والمجتمعية، مؤكداً دعم الباحثين للمشاركة بمؤتمرات محلية وعالمية عبر مشاريعهم البحثية المدعمة من الجامعة.


يشار إلى أن الدكتور السواط أستاذ طب الباطنة، واستشاري طب الباطنة والسكري والغدد الصماء، واختصاصي معتمد في قياس الكثافة السريرية، وسبق أن شغل منصب عميد الدراسات العليا، وكذلك عميد البحث العلمي بجامعة الطائف، قبل أن يكلف بمنصبه الحالي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي.

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تكليف "السواط" وكيلاً لجامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي
سبق

أصدر رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، قراراً بتكليف خالد بن عبدالله السواط وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، خلفاً للدكتور سعد بن سالم الزهراني.


وأكد "السواط"، في تصريحٍ صحفي، أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ستواصل العمل في الفترة المقبلة على إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي بما يفي بالمتطلبات الضرورية في هذا المجال، ويسهم في التطوير والتحسين المستمر لجهود البحث العلمي.


وبيّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف، أن جهود الوكالة تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات البحث وملكة الإبداع والابتكار لدى أعضاء هيئة التدريس، وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة في ضوء الموضوعات المحددة وفقاً لاحتياجات المجتمع، كما تهدف إلى تحديد موضوعات ومجالات البحث العلمي في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع، وبما يسهم في حل مشكلاته وتطويره.


وقال: إن "جهود الوكالة في الفترة الماضية تضمنت استحداث برنامج المجموعات البحثية ودعم التعاون البحثي الداخلي والمحلي والدولي من قبل هذا البرنامج، لخدمة أولويات الجامعة البحثية المستمدة من أولويات المملكة ورؤية 2030، والإسهام الفعال في حل قضايا المجتمع، إلى جانب دعم الباحثين المستجدين بالجامعة عبر برنامج "داعم" الذي يهدف إلى تشجيع العمل البحثي بالجامعة وتوطينه".


ولفت وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف إلى إطلاق الجامعة مبادرات بحثية عدة تهدف جميعها إلى رفع جودة البحث العلمي، وزيادة المخرجات البحثية، ورفع معدل براءات الاختراع؛ من أبرزها تفعيل مركز أبحاث المناطق المرتفعة لإنتاج مخرجات بحثية متميزة، وعقد شراكات دولية نوعية، وإضافة خدمة مجتمعية فريدة، ودعم الكراسي العلمية بالجامعة للارتقاء بمخرجاتها البحثية والمجتمعية، مؤكداً دعم الباحثين للمشاركة بمؤتمرات محلية وعالمية عبر مشاريعهم البحثية المدعمة من الجامعة.


يشار إلى أن الدكتور السواط أستاذ طب الباطنة، واستشاري طب الباطنة والسكري والغدد الصماء، واختصاصي معتمد في قياس الكثافة السريرية، وسبق أن شغل منصب عميد الدراسات العليا، وكذلك عميد البحث العلمي بجامعة الطائف، قبل أن يكلف بمنصبه الحالي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:12 PM

تكليف "السواط" وكيلاً لجامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي

أكد إطلاق مبادرات بحثية لزيادة المخرجات براءات الاختراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، قراراً بتكليف خالد بن عبدالله السواط وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، خلفاً للدكتور سعد بن سالم الزهراني.


وأكد "السواط"، في تصريحٍ صحفي، أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ستواصل العمل في الفترة المقبلة على إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي بما يفي بالمتطلبات الضرورية في هذا المجال، ويسهم في التطوير والتحسين المستمر لجهود البحث العلمي.


وبيّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف، أن جهود الوكالة تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات البحث وملكة الإبداع والابتكار لدى أعضاء هيئة التدريس، وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة في ضوء الموضوعات المحددة وفقاً لاحتياجات المجتمع، كما تهدف إلى تحديد موضوعات ومجالات البحث العلمي في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع، وبما يسهم في حل مشكلاته وتطويره.


وقال: إن "جهود الوكالة في الفترة الماضية تضمنت استحداث برنامج المجموعات البحثية ودعم التعاون البحثي الداخلي والمحلي والدولي من قبل هذا البرنامج، لخدمة أولويات الجامعة البحثية المستمدة من أولويات المملكة ورؤية 2030، والإسهام الفعال في حل قضايا المجتمع، إلى جانب دعم الباحثين المستجدين بالجامعة عبر برنامج "داعم" الذي يهدف إلى تشجيع العمل البحثي بالجامعة وتوطينه".


ولفت وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف إلى إطلاق الجامعة مبادرات بحثية عدة تهدف جميعها إلى رفع جودة البحث العلمي، وزيادة المخرجات البحثية، ورفع معدل براءات الاختراع؛ من أبرزها تفعيل مركز أبحاث المناطق المرتفعة لإنتاج مخرجات بحثية متميزة، وعقد شراكات دولية نوعية، وإضافة خدمة مجتمعية فريدة، ودعم الكراسي العلمية بالجامعة للارتقاء بمخرجاتها البحثية والمجتمعية، مؤكداً دعم الباحثين للمشاركة بمؤتمرات محلية وعالمية عبر مشاريعهم البحثية المدعمة من الجامعة.


يشار إلى أن الدكتور السواط أستاذ طب الباطنة، واستشاري طب الباطنة والسكري والغدد الصماء، واختصاصي معتمد في قياس الكثافة السريرية، وسبق أن شغل منصب عميد الدراسات العليا، وكذلك عميد البحث العلمي بجامعة الطائف، قبل أن يكلف بمنصبه الحالي وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي.

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