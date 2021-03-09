طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 7 جوائز كبرى و8 جوائز خاصة في "إبداع 2021"

"الوهيبي" يشيد بالمستوى العلمي المتميز لهم

‬ هنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، طلاب وطالبات الرياض الفائزين بأولمبياد "إبداع 2021"؛ مشيدًا في هذه المناسبة بالمستوى العلمي المتميز الذي وصلوا إليه؛ واصفًا إياهم بأنهم فخر تعليم الرياض.

وتمنى أن يكون هذ الإنجاز حافزًا لهم ولبقية الطلاب والطالبات للتنافس نحو التميز والإبداع العلمي.

وحقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، سبع جوائز كبرى على مستوى المملكة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للموهبة والإبداع "إبداع 2021"، إضافة إلى ثمانية جوائز دولية خاصة.

وتوج الطالب منصور ماجد الروقي من مدارس الرياض بالمركز الأول، عن مشروعه في مجال الطاقة الكيميائية، ونال المركز الثالث كل من: الطالبة رغد محمد عسيري من مدارس الرياض عن مشروعها في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة رشا محمد القحطاني من مدارس الرياض عن مشروعها في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وكذلك الطالب عبدالله محمد الشنقيطي من مدارس الرياض العالمية عن مشروعه في مجال الطاقة الكيميائية.

وحققت الطالبة روبي خالد رجب من ثانوية منارات الرياض المركز الخامس عن مشروعها في مجال الهندسة الميكانيكية؛ فيما حل في المركز السادس كل من الطالبة لولوه ماجد المرزوقي من متوسطة سعود عن مشروعها في مجال الكيمياء الحيوية، والطالب أنس فواز عرفات من ثانوية الرياض العالمية عن مشروعه في مجال الطاقة الفيزيائية.

كما حصل ثمانية من طلاب وطالبات الرياض على جوائز خاصة من عدد من الشركات الدولية والمحلية، وهم كل من: الطالبة نورة عبدالله الحميدان من ثانوية نجد، وجنى سلمان الريمي من مدارس الرواد، وإيلاف عبدالله بن معيقل من ثانوية الرياض، ومنصور ماجد المرزوقي من ثانوية الرياض، وعبدالله محمد الشنقيطي من الرياض العالمية، ولولوة ماجد المرزوقي من متوسطة سعود العالمية، ورشا محمد القحطاني من ثانوية الرياض، وفاطمة أيمن خليفة من ثانوية الرياض.