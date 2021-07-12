تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

الجاني طعن المجني عليه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي -سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين 2 / 12 / 1442 هـ، بمحافظة الرس في منطقة القصيم.