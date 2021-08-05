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"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية

حذرت من عدد الحالات يزداد في 15 دولة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".

وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.

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"الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية
سبق

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".

وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
04:08 PM

"الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية

حذرت من عدد الحالات يزداد في 15 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".

وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.

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