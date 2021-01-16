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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا

لم ترد معلومات عن ضحايا بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب ووسط غواتيمالا.

وأفاد المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي (16,10 ت غ) حدد في المحيط الهادئ على بعد 100 كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في غواتيمالا ديفيد دي ليون أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب ووسط غواتيمالا.

وأفاد المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي (16,10 ت غ) حدد في المحيط الهادئ على بعد 100 كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في غواتيمالا ديفيد دي ليون أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:18 AM

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا

لم ترد معلومات عن ضحايا بشرية أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب ووسط غواتيمالا.

وأفاد المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي (16,10 ت غ) حدد في المحيط الهادئ على بعد 100 كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في غواتيمالا ديفيد دي ليون أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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