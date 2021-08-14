بهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعب الهلال "ماريغا" عند الدقيقة العاشرة، وكذلك لاعب الطائي حسن الجبيري عند الدقيقة الـ30، لكن هاتَين المحاولتَين جانبتا الصواب لكلا الطرفين. وفي الشوط الثاني زج المدير الفني للهلال "جارديم" بلاعب الخبرة سالم الدوسري، ثم "كنو" وصالح الشهري؛ وذلك بغية إيجاد حل فردي. وتعاطفت العارضة مع الضيوف بعد أن تصدت لتسديدة لاعب الهلال "فييتو" عند الدقيقة الـ53، ومثلها أضاع الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ70 في ظل تألق حارس الطائي "مارتن". وتصدى القائم من جديد لتسديدة "كاريلو" عند الدقيقة الـ79. وفي الدقيقة الـ91 أطلق صالح الشهري "رصاصة الرحمة" برأسية، سكنت شباك الطائي هدفًا أول للأزرق، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.

بـهدف هلالي "قاتل".. رصاصة "الشهري" تفسد حضور الطائي أحمد سرور سبق 2021-08-14 بهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعب الهلال "ماريغا" عند الدقيقة العاشرة، وكذلك لاعب الطائي حسن الجبيري عند الدقيقة الـ30، لكن هاتَين المحاولتَين جانبتا الصواب لكلا الطرفين.



وفي الشوط الثاني زج المدير الفني للهلال "جارديم" بلاعب الخبرة سالم الدوسري، ثم "كنو" وصالح الشهري؛ وذلك بغية إيجاد حل فردي.



وتعاطفت العارضة مع الضيوف بعد أن تصدت لتسديدة لاعب الهلال "فييتو" عند الدقيقة الـ53، ومثلها أضاع الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ70 في ظل تألق حارس الطائي "مارتن".



وتصدى القائم من جديد لتسديدة "كاريلو" عند الدقيقة الـ79.



وفي الدقيقة الـ91 أطلق صالح الشهري "رصاصة الرحمة" برأسية، سكنت شباك الطائي هدفًا أول للأزرق، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 11:00 PM

اخر تعديل 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 07:40 AM

بـهدف هلالي "قاتل".. رصاصة "الشهري" تفسد حضور الطائي في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





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بهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات لاعب الهلال "ماريغا" عند الدقيقة العاشرة، وكذلك لاعب الطائي حسن الجبيري عند الدقيقة الـ30، لكن هاتَين المحاولتَين جانبتا الصواب لكلا الطرفين.



وفي الشوط الثاني زج المدير الفني للهلال "جارديم" بلاعب الخبرة سالم الدوسري، ثم "كنو" وصالح الشهري؛ وذلك بغية إيجاد حل فردي.



وتعاطفت العارضة مع الضيوف بعد أن تصدت لتسديدة لاعب الهلال "فييتو" عند الدقيقة الـ53، ومثلها أضاع الفرنسي "قوميز" عند الدقيقة الـ70 في ظل تألق حارس الطائي "مارتن".



وتصدى القائم من جديد لتسديدة "كاريلو" عند الدقيقة الـ79.



وفي الدقيقة الـ91 أطلق صالح الشهري "رصاصة الرحمة" برأسية، سكنت شباك الطائي هدفًا أول للأزرق، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.