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"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.


وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.


وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
07:55 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:31 AM

"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.


وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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