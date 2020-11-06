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كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!

الرئيس المحتمل "بايدن" يتقدم على "ترامب" بـ1579 صوتًا في الولاية

توقعت حكومة ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وخلال، مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية غبرييل سيترلينغ، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1579 صوتًا في ولاية جورجيا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف أن هناك "4169 صوتًا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية".
وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلاً بين المرشحين"، وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدًا في المئة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!
سبق

توقعت حكومة ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وخلال، مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية غبرييل سيترلينغ، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1579 صوتًا في ولاية جورجيا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف أن هناك "4169 صوتًا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية".
وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلاً بين المرشحين"، وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدًا في المئة".

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
07:23 PM

كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!

الرئيس المحتمل "بايدن" يتقدم على "ترامب" بـ1579 صوتًا في الولاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت حكومة ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وخلال، مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية غبرييل سيترلينغ، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1579 صوتًا في ولاية جورجيا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف أن هناك "4169 صوتًا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية".
وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلاً بين المرشحين"، وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدًا في المئة".

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