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أمير عسير يرعى حفل افتتاح "‫مهرجان أبها يجمعنا".. غداً

يرعى أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غد الأحد، حفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" بالساحة الشعبية بمدينة أبها.

وسيبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد الشهري بمسيرة كرنفالية، ثم فقرتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

ويعرض أوبريت غنائي بعنوان "يا ليت أبوتركي يشوف"، من كلمات ورؤية فلكلورية للشاعر عبدالله الشريف، وتنفيذ الألحان والموسيقى عبدالله القرني، توزيع الموسيقار عمرو عبدالعزيز.

وتقدم التنفيذ الموسيقي للأوبريت مجموعة تقاسيم المشرق، وهو أداء الفنانين نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، رؤية وإخراج فيصل يماني.

وسيختتم الحفل، الذي يشتمل على الأعمال الفنية مع استخدام أحدث أنواع التقنية والعروض المرئية، بعروض الألعاب النارية.

يذكر أن الأوبريت نفذ وسجل ما بين القاهرة وجدة، ويحتوي على أربع لوحات تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتداد المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، بينما تولى العمل الموسيقي الصف الأول من الموسيقيين المصريين عبر ٢٢ آلة موسيقية.

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أمير عسير يرعى حفل افتتاح "‫مهرجان أبها يجمعنا".. غداً
سبق

يرعى أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غد الأحد، حفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" بالساحة الشعبية بمدينة أبها.

وسيبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد الشهري بمسيرة كرنفالية، ثم فقرتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

ويعرض أوبريت غنائي بعنوان "يا ليت أبوتركي يشوف"، من كلمات ورؤية فلكلورية للشاعر عبدالله الشريف، وتنفيذ الألحان والموسيقى عبدالله القرني، توزيع الموسيقار عمرو عبدالعزيز.

وتقدم التنفيذ الموسيقي للأوبريت مجموعة تقاسيم المشرق، وهو أداء الفنانين نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، رؤية وإخراج فيصل يماني.

وسيختتم الحفل، الذي يشتمل على الأعمال الفنية مع استخدام أحدث أنواع التقنية والعروض المرئية، بعروض الألعاب النارية.

يذكر أن الأوبريت نفذ وسجل ما بين القاهرة وجدة، ويحتوي على أربع لوحات تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتداد المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، بينما تولى العمل الموسيقي الصف الأول من الموسيقيين المصريين عبر ٢٢ آلة موسيقية.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
03:19 PM

أمير عسير يرعى حفل افتتاح "‫مهرجان أبها يجمعنا".. غداً

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ظافر الشهري - عسير
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يرعى أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غد الأحد، حفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" بالساحة الشعبية بمدينة أبها.

وسيبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد الشهري بمسيرة كرنفالية، ثم فقرتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

ويعرض أوبريت غنائي بعنوان "يا ليت أبوتركي يشوف"، من كلمات ورؤية فلكلورية للشاعر عبدالله الشريف، وتنفيذ الألحان والموسيقى عبدالله القرني، توزيع الموسيقار عمرو عبدالعزيز.

وتقدم التنفيذ الموسيقي للأوبريت مجموعة تقاسيم المشرق، وهو أداء الفنانين نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، رؤية وإخراج فيصل يماني.

وسيختتم الحفل، الذي يشتمل على الأعمال الفنية مع استخدام أحدث أنواع التقنية والعروض المرئية، بعروض الألعاب النارية.

يذكر أن الأوبريت نفذ وسجل ما بين القاهرة وجدة، ويحتوي على أربع لوحات تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واعتداد المواطن بوطنه وتجديد البيعة والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، بينما تولى العمل الموسيقي الصف الأول من الموسيقيين المصريين عبر ٢٢ آلة موسيقية.

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