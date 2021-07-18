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"الأمر بالمعروف" بالرياض تُنفذ عددًا من الأنشطة خلال شهر ذي القعدة

نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج عبر الوسائل واللوحات بالأماكن العامة

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددًا من الأنشطة التوعوية والوقائية، ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر ذي القعدة.

وتم نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج التوعوية عبر الوسائل واللوحات في الأماكن العامة، من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية الوقائية.

ونشرت الهيئة عددًا من البطاقات التوعوية من خلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامَ بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

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"الأمر بالمعروف" بالرياض تُنفذ عددًا من الأنشطة خلال شهر ذي القعدة
سبق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددًا من الأنشطة التوعوية والوقائية، ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر ذي القعدة.

وتم نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج التوعوية عبر الوسائل واللوحات في الأماكن العامة، من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية الوقائية.

ونشرت الهيئة عددًا من البطاقات التوعوية من خلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامَ بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
01:58 PM

"الأمر بالمعروف" بالرياض تُنفذ عددًا من الأنشطة خلال شهر ذي القعدة

نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج عبر الوسائل واللوحات بالأماكن العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عددًا من الأنشطة التوعوية والوقائية، ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر ذي القعدة.

وتم نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج التوعوية عبر الوسائل واللوحات في الأماكن العامة، من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية الوقائية.

ونشرت الهيئة عددًا من البطاقات التوعوية من خلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامَ بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

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