النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. ضبط ثلاجة بها 120 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

في حملة دهم لأمانة المحافظة بمشاركة هيئة الغذاء والدواء

شنت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملة دهم على عدد من المنشآت الغذائية جنوب المحافظة وذلك بمشاركة هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وثلاجات تخزين المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات البلدية.

وأضاف المهندس الزهراني أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاجة للمواد الغذائية داخل أحد المستودعات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ120 كليو جراماً، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتم إغلاق الثلاجة.

وأشار الزهراني أن الحملة تمكنت من رصد عدد من المواد الغذائية الفاسدة وغير المخزنة بشكل صحي أو درجة حرارة ملائمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة بينما لا زالت الجهود مستمرة بإذن الله.


وأكد الزهراني على حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، معرباً عن شكره لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جدة.. ضبط ثلاجة بها 120 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شنت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملة دهم على عدد من المنشآت الغذائية جنوب المحافظة وذلك بمشاركة هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وثلاجات تخزين المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات البلدية.

وأضاف المهندس الزهراني أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاجة للمواد الغذائية داخل أحد المستودعات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ120 كليو جراماً، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتم إغلاق الثلاجة.

وأشار الزهراني أن الحملة تمكنت من رصد عدد من المواد الغذائية الفاسدة وغير المخزنة بشكل صحي أو درجة حرارة ملائمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة بينما لا زالت الجهود مستمرة بإذن الله.


وأكد الزهراني على حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، معرباً عن شكره لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:36 PM

جدة.. ضبط ثلاجة بها 120 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

في حملة دهم لأمانة المحافظة بمشاركة هيئة الغذاء والدواء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
1,907

شنت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملة دهم على عدد من المنشآت الغذائية جنوب المحافظة وذلك بمشاركة هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وثلاجات تخزين المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات البلدية.

وأضاف المهندس الزهراني أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاجة للمواد الغذائية داخل أحد المستودعات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ120 كليو جراماً، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتم إغلاق الثلاجة.

وأشار الزهراني أن الحملة تمكنت من رصد عدد من المواد الغذائية الفاسدة وغير المخزنة بشكل صحي أو درجة حرارة ملائمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة بينما لا زالت الجهود مستمرة بإذن الله.


وأكد الزهراني على حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، معرباً عن شكره لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,794
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,369
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,304
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,661

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة