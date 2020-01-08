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الفلبين تجلي عشرات الآلاف من رعاياها في إيران والعراق ولبنان

مليونان من مواطنيها يعملون في الشرق الأوسط

أمرت الفلبين بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بعد هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

ونقلت "رويترز" عن وزير العمل سيلفستر بيلو، أن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق.

واعتبر "بيلو" أنه سيكون كابوساً إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة حليفة الفلبين الوثيقة، إلى حرب شاملة، لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين.

ويعيش أكثر من مليوني فلبيني ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق.

الفلبين الشرق الأوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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الفلبين تجلي عشرات الآلاف من رعاياها في إيران والعراق ولبنان
سبق

أمرت الفلبين بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بعد هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

ونقلت "رويترز" عن وزير العمل سيلفستر بيلو، أن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق.

واعتبر "بيلو" أنه سيكون كابوساً إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة حليفة الفلبين الوثيقة، إلى حرب شاملة، لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين.

ويعيش أكثر من مليوني فلبيني ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
03:34 PM

الفلبين تجلي عشرات الآلاف من رعاياها في إيران والعراق ولبنان

مليونان من مواطنيها يعملون في الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت الفلبين بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بعد هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

ونقلت "رويترز" عن وزير العمل سيلفستر بيلو، أن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق.

واعتبر "بيلو" أنه سيكون كابوساً إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة حليفة الفلبين الوثيقة، إلى حرب شاملة، لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين.

ويعيش أكثر من مليوني فلبيني ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق.

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