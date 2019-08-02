النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكذبة الإيرانية تنكشف.. واستهداف "الحوثي" للدمام بالصواريخ ينتهي بموجة سخرية

الدوحة وأنقرة أظهرتا حقدهما ببث الخبر بالعاجل.. وأهالي الشرقية عاشوا يومهم آمنين

وكأنما أمنياتهم صورت لهم صاروخاً باليستياً يحلق في السماء عالياً، يتجه نحو المنطقة الشرقية ويضرب عمق الدمام ليستيقظ الحوثيون ومن خلفهم الداعم الإيراني على "كابوس"، بأن هذه الأمنيات ليست إلا "أحلام يقظة" تراود خيالهم المريض، وتصور لهم أن أسلحتهم قادرة على اصطياد أهدافها بدقة متناهية في أي مكان بالمملكة.

وفي التفاصيل، وضع الإيرانيون حلفاءهم الحوثيين في موقف أكثر من محرج أمس الخميس، عندما أوهموهم بأن الصواريخ الباليستية المُهداة لهم قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة متناهية، ليس هذا فحسب وإنما أجاز الإيرانيون لحلفائهم الاحتفال باصطياد الأهداف قبل إطلاق الصواريخ، فالتزم الحوثيون بالنصيحة، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح، ليكتشفوا فيما بعد أن الصاروخ لم يصل إلى الدمام بعد، وأن أهالي الشرقية عاشوا يومهم في أمن وسلام، لا يخلو من نكات وسخرية على صواريخ الإيرانيين "الورقية الناعمة"، على حد وصف مواطنين.

الكذبة الإيرانية الحوثية وجهت ثلاث ضربات قوية ومباشرة؛ الأولى للإعلام الحوثي، الذي ادعى أمام العالم صباح اليوم بأنه ضرب مدينة الدمام السعودية، وبالغ في الكذب والافتراءات عندما "فبرك" صوراً ومقاطع فيديو لدمار "مزعوم" في قلب المدينة النفطية، والضربة الثانية كانت من نصيب أسلحة إيران، وصواريخها الباليستية "الفاشلة"، التي تمنحها ـ على سبيل الهدية ـ للحوثيين، وتوجههم بكيفية إطلاقها على المناطق الحيوية داخل المملكة.

والضربة الثالثة لم تكن سوى صدمة كبرى تعرضت لها الدوحة وأنقرة، وأظهرت بعضاً من الحقد الدفين لديهما، فقطر وتركيا فرحتا بضرب مدينة الدمام السعودية وكأنها "تل أبيب"، فقطعت قناة "الجزيرة" برامجها وبثت الخبر باحتفالية غير معهودة، وسارعت وكالة الأناضول التركية ونشرت الخبر بصياغة تشع فرحاً وسعادة، وجاءت الصدمة فيما بعد بأن الخبر كاذب.

قد يبدو الخاسر الأكبر من فبركة يوم الخميس هي إيران، التي زعمت أمام العالم أنها تصنع أسلحة متطورة، وتدعي بأن صواريخها قادرة على اصطياد أي هدف بالمنطقة، وأنها تستطيع أن تضرب عمق إسرائيل إن أرادت، بيد أن الفشل لازم صواريخها اليوم، وقد تضطر طهران اليوم لأن تعيد النظر إلى ترسانة أسلحتها، إذا ما تعرضت لهجوم مباغت من الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكذبة الإيرانية تنكشف.. واستهداف "الحوثي" للدمام بالصواريخ ينتهي بموجة سخرية
سبق

وكأنما أمنياتهم صورت لهم صاروخاً باليستياً يحلق في السماء عالياً، يتجه نحو المنطقة الشرقية ويضرب عمق الدمام ليستيقظ الحوثيون ومن خلفهم الداعم الإيراني على "كابوس"، بأن هذه الأمنيات ليست إلا "أحلام يقظة" تراود خيالهم المريض، وتصور لهم أن أسلحتهم قادرة على اصطياد أهدافها بدقة متناهية في أي مكان بالمملكة.

وفي التفاصيل، وضع الإيرانيون حلفاءهم الحوثيين في موقف أكثر من محرج أمس الخميس، عندما أوهموهم بأن الصواريخ الباليستية المُهداة لهم قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة متناهية، ليس هذا فحسب وإنما أجاز الإيرانيون لحلفائهم الاحتفال باصطياد الأهداف قبل إطلاق الصواريخ، فالتزم الحوثيون بالنصيحة، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح، ليكتشفوا فيما بعد أن الصاروخ لم يصل إلى الدمام بعد، وأن أهالي الشرقية عاشوا يومهم في أمن وسلام، لا يخلو من نكات وسخرية على صواريخ الإيرانيين "الورقية الناعمة"، على حد وصف مواطنين.

الكذبة الإيرانية الحوثية وجهت ثلاث ضربات قوية ومباشرة؛ الأولى للإعلام الحوثي، الذي ادعى أمام العالم صباح اليوم بأنه ضرب مدينة الدمام السعودية، وبالغ في الكذب والافتراءات عندما "فبرك" صوراً ومقاطع فيديو لدمار "مزعوم" في قلب المدينة النفطية، والضربة الثانية كانت من نصيب أسلحة إيران، وصواريخها الباليستية "الفاشلة"، التي تمنحها ـ على سبيل الهدية ـ للحوثيين، وتوجههم بكيفية إطلاقها على المناطق الحيوية داخل المملكة.

والضربة الثالثة لم تكن سوى صدمة كبرى تعرضت لها الدوحة وأنقرة، وأظهرت بعضاً من الحقد الدفين لديهما، فقطر وتركيا فرحتا بضرب مدينة الدمام السعودية وكأنها "تل أبيب"، فقطعت قناة "الجزيرة" برامجها وبثت الخبر باحتفالية غير معهودة، وسارعت وكالة الأناضول التركية ونشرت الخبر بصياغة تشع فرحاً وسعادة، وجاءت الصدمة فيما بعد بأن الخبر كاذب.

قد يبدو الخاسر الأكبر من فبركة يوم الخميس هي إيران، التي زعمت أمام العالم أنها تصنع أسلحة متطورة، وتدعي بأن صواريخها قادرة على اصطياد أي هدف بالمنطقة، وأنها تستطيع أن تضرب عمق إسرائيل إن أرادت، بيد أن الفشل لازم صواريخها اليوم، وقد تضطر طهران اليوم لأن تعيد النظر إلى ترسانة أسلحتها، إذا ما تعرضت لهجوم مباغت من الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:18 AM

الكذبة الإيرانية تنكشف.. واستهداف "الحوثي" للدمام بالصواريخ ينتهي بموجة سخرية

الدوحة وأنقرة أظهرتا حقدهما ببث الخبر بالعاجل.. وأهالي الشرقية عاشوا يومهم آمنين

A A A
حامد العلي - الدمام
8
20,200

وكأنما أمنياتهم صورت لهم صاروخاً باليستياً يحلق في السماء عالياً، يتجه نحو المنطقة الشرقية ويضرب عمق الدمام ليستيقظ الحوثيون ومن خلفهم الداعم الإيراني على "كابوس"، بأن هذه الأمنيات ليست إلا "أحلام يقظة" تراود خيالهم المريض، وتصور لهم أن أسلحتهم قادرة على اصطياد أهدافها بدقة متناهية في أي مكان بالمملكة.

وفي التفاصيل، وضع الإيرانيون حلفاءهم الحوثيين في موقف أكثر من محرج أمس الخميس، عندما أوهموهم بأن الصواريخ الباليستية المُهداة لهم قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة متناهية، ليس هذا فحسب وإنما أجاز الإيرانيون لحلفائهم الاحتفال باصطياد الأهداف قبل إطلاق الصواريخ، فالتزم الحوثيون بالنصيحة، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح، ليكتشفوا فيما بعد أن الصاروخ لم يصل إلى الدمام بعد، وأن أهالي الشرقية عاشوا يومهم في أمن وسلام، لا يخلو من نكات وسخرية على صواريخ الإيرانيين "الورقية الناعمة"، على حد وصف مواطنين.

الكذبة الإيرانية الحوثية وجهت ثلاث ضربات قوية ومباشرة؛ الأولى للإعلام الحوثي، الذي ادعى أمام العالم صباح اليوم بأنه ضرب مدينة الدمام السعودية، وبالغ في الكذب والافتراءات عندما "فبرك" صوراً ومقاطع فيديو لدمار "مزعوم" في قلب المدينة النفطية، والضربة الثانية كانت من نصيب أسلحة إيران، وصواريخها الباليستية "الفاشلة"، التي تمنحها ـ على سبيل الهدية ـ للحوثيين، وتوجههم بكيفية إطلاقها على المناطق الحيوية داخل المملكة.

والضربة الثالثة لم تكن سوى صدمة كبرى تعرضت لها الدوحة وأنقرة، وأظهرت بعضاً من الحقد الدفين لديهما، فقطر وتركيا فرحتا بضرب مدينة الدمام السعودية وكأنها "تل أبيب"، فقطعت قناة "الجزيرة" برامجها وبثت الخبر باحتفالية غير معهودة، وسارعت وكالة الأناضول التركية ونشرت الخبر بصياغة تشع فرحاً وسعادة، وجاءت الصدمة فيما بعد بأن الخبر كاذب.

قد يبدو الخاسر الأكبر من فبركة يوم الخميس هي إيران، التي زعمت أمام العالم أنها تصنع أسلحة متطورة، وتدعي بأن صواريخها قادرة على اصطياد أي هدف بالمنطقة، وأنها تستطيع أن تضرب عمق إسرائيل إن أرادت، بيد أن الفشل لازم صواريخها اليوم، وقد تضطر طهران اليوم لأن تعيد النظر إلى ترسانة أسلحتها، إذا ما تعرضت لهجوم مباغت من الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,993
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,399
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,483
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,480

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة