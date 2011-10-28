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سلطان السديري للخامسة عشرة

صدر الأمر الكريم بترقية محافظ محافظة الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، للمرتبة الخامسة عشرة.

وشغل "السديري" محافظًا لمحافظة بارق لمدة أربع سنوات، ولمحافظتي ضرما والغاط، قبل أن يتم تكليفه محافظًا لمحافظة الدوادمي.

ورفع الأستاذ خالد بن محمد شلاش الأسلمي الشمري التهنئة لسعادة محافظ الدوادمي بمناسبة ترقيته للمرتبة 15.

صحيفة "سبق" تهنئ "السديري" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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سلطان السديري للخامسة عشرة
سبق

صدر الأمر الكريم بترقية محافظ محافظة الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، للمرتبة الخامسة عشرة.

وشغل "السديري" محافظًا لمحافظة بارق لمدة أربع سنوات، ولمحافظتي ضرما والغاط، قبل أن يتم تكليفه محافظًا لمحافظة الدوادمي.

ورفع الأستاذ خالد بن محمد شلاش الأسلمي الشمري التهنئة لسعادة محافظ الدوادمي بمناسبة ترقيته للمرتبة 15.

صحيفة "سبق" تهنئ "السديري" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:00 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:33 PM

سلطان السديري للخامسة عشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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502

صدر الأمر الكريم بترقية محافظ محافظة الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، للمرتبة الخامسة عشرة.

وشغل "السديري" محافظًا لمحافظة بارق لمدة أربع سنوات، ولمحافظتي ضرما والغاط، قبل أن يتم تكليفه محافظًا لمحافظة الدوادمي.

ورفع الأستاذ خالد بن محمد شلاش الأسلمي الشمري التهنئة لسعادة محافظ الدوادمي بمناسبة ترقيته للمرتبة 15.

صحيفة "سبق" تهنئ "السديري" بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 15، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.

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