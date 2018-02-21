"السعودية" تعلن إطلاق باقات جديدة للرحلات الداخلية.. هنا التفاصيل

توفر خيارات تتسم بالتنوع والمرونة لتلبية احتياجات ورغبات ضيوفها

أعلنت الخطوط السعودية إطلاق باقات جديدة من أسعار التذاكر للرحلات الداخلية اعتباراً من 4 جمادى الثانية 1439هـ الموافق 20 فبراير 2018م، تتضمن أسعاراً جديدة توفر خيارات متنوعة ومرنة تناسب احتياجات ورغبات الضيوف.



وأطلقت "الخطوط" أسماء باقاتها الجديدة على النحو التالي: درجة الضيافة "اقتصادي" و "أساسي" و "مميز" ، درجة الأعمال "أساسي" و "مميز"، درجة الأولى "مميز".



ومن المقرر أن تكون لكل باقة قواعد محددة من سعر وقيود بالإضافة إلى نطاق رسوم مختلف، كما أن الباقة الجديدة لدرجة الضيافة "اقتصادي" متوفرة فقط عند الحجز عن طريق موقع "السعودية" على شبكة الإنترنت "www.saudia.com" أو عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.



يأتي ذلك في إطار حرص الناقل الوطني على تحفيز الضيوف على الحجز من خلال الوسائل التقنية الذاتية بما يوفر وقتهم وجهدهم كما أن الباقات الجديدة للرحلات الداخلية تتماشى مع معايير صناعة الطيران العالمية.



وتتضمن فئة "اقتصادي" لدرجة الضيافة تسمح بالأمتعة اليدوية قطعة واحدة تزن "7 كجم"، كما أن خدمة الوجبات "على المسارات المطبقة" واستحقاق أميال برنامج الفرسان لا تزال مستمرة.



وبإمكان الضيوف الذين يشترون هذه الفئة من التذاكر، الاختيار لشحن الأمتعة مقابل رسوم، كما أن التذاكر التي يتم شرائها من خلال باقة "اقتصادي" ليست مؤهلة للاسترداد أو التغيير.



أما فيما يتعلق بفئتي "أساسي" و"مميز" فالاختلاف الرئيس هو في عدد الأمتعة التي تشملها الباقة واختيار المقاعد وكذلك قيمة الأميال المستحقة ورسوم التغيير و الاسترداد، أما فئتا درجة الأعمال وهما "أساسي" و "مميز" فالاختلاف الرئيس هو في اختلاف عدد الامتعة، وكذلك قيمة الأميال المستحقة ورسوم التغيير أو الاسترداد.



ولا تزال خدمة الوجبات "على المسارات المطبقة" والأمتعة اليدوية "7 كجم" لدرجة الضيافة و"9 كجم" لدرجة الأعمال هي نفسها للضيوف ومضمنة في كل أسعار التذاكر.



وبشأن ضيوف درجة الضيافة الذين يختارون شراء الأمتعة أو الأمتعة الإضافية، فإن كل قطعة يجب ألا يزيد وزنها عن 23 كجم، وفي حال تجاوز الوزن عن 23 كجم بما لا يزيد عن 32 كجم فإنه يجب دفع رسوم 70 ريالاً.



وتمكّن الباقات الجديدة التي اعتمدتها "الخطوط السعودية" الضيوف من الدفع فقط للخدمات المطلوبة التي يحتاجونها، حيث إن الضيف الذي لا يتطلب شحن الأمتعة ويكون متأكداً من عدم وجود تغيير في مسار رحلته، يستطيع الاستفادة من باقة "اقتصادي" والتوفير من خلال اختياره لهذه الباقة.



وقالت "الخطوط السعودية": القواعد الجديدة لقبول وزن الأمتعة تطبق على التذاكر المشتراة من تاريخ فبراير 20 الجاري فصاعداً، حيث أن التذاكر المشتراة قبل هذا التاريخ تخضع للأنظمة السابقة.



وأضافت: تقدم "السعودية" أيضاً العديد من الخدمات من بينها خدمة "وقت إضافي للشراء" و "اختر مقعدك" و "بطاقات اتصال الانترنت لخدمة الواي فاي" و "شراء مقدم للأمتعة الإضافية" وغيرها.



ودعت"السعودية" الضيوف الكرام إلى الحرص على الحجز المبكر بما يساعد على التخطيط لتوفير السعة المقعدية اللازمة في المواسم وعلى مدار العام وبما يحقق للضيوف الاستفادة من الأسعار المناسبة.