شواطئ ينبع نقطة جذب لهواة الأنشطة والرياضات البحرية في "صيف السعودية"

يعد البحر الأحمر من أجمل الأماكن على مستوى العالم لممارسة رياضة الغوص

تعـدّ محافظة ينبع إحدى الوجهات السياحية الاستثنائية الرئيسية، التي عززت من تطور وانتشار الأنشطة والرياضات البحرية في برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ويعد البحر الأحمر -بشكل عام- من أجمل الأماكن لممارسة رياضة الغوص على مستوى العالم؛ لما يحتويه من طبيعة وشواطئ ومقومات سياحية هائلة، وبيئة بحرية غنية بالشعب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة.

وبحسب المرشد السياحي أحمد الرهيدي، يُعدُّ "الغوص السياحي" في مدينة ينبع، أحد الأجزاء المهمة في صناعتها السياحة البحرية، الذي تطور بفضل دعم الهيئة السعودية للسياحة، مثمنًا دورها في تسويق الوجهات والأنشطة والتجارب السياحية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص السياحي في تقديم مختلف التجارب والأنشطة البحرية، موضحًا أن أعماق شواطئ ينبع، مؤهلة للمنافسة في استقطاب السياح من الأسواق الإقليمية والدولية، عبر نشاط "الغوص السياحي"، والمغامرات المائية الأخرى.

وتزخر ينبع بالعديد من مواقع الغوص المتنوعة، لذا لا تفوت عليك فرصة زيارة الأخوات السبع، وهي سلسلة من الشعب المرجانية، التي تحتوي على منطقة غوصٍ تعرف بأبو قلاوة وهي مليئة بالشعب المرجانية والأسماك الغريبة وأسماك قرش المطرقة الشهيرة، ويقبع فيها حطام سفينة تعود للحرب العالمية الثانية (زورق صيني غارق منذ عام 1947) وهي مغطاة تمامًا بالمرجان والأعشاب البحرية. كما تحتوي على حطام سفينتي لونا وإيونا، ولكل منهما تاريخ مثير للاهتمام، إذ غرقت السفينة البريطانية أيونا بعد اصطدامها بشعبٍ مرجانية مجاورة، فأصبحت موطنًا لبيئة بيولوجية وفيرة.

ووفقًا لتقرير صادر حديثًا عن شركة أبحاث السوق والاستشارات المعتمدة من ESOMAR Future Market Insights (FMI)، فهناك طلب عالمي مخصوص على "سياحة الغوص"، حيث من المتوقع أن يشهد عدد الغواصين معدل نمو سنوي يقارب 5.5٪ خلال الفترة المتوقعة 2020-2030، مع تصاعد الاهتمام السياحي البحري بـ "غوص السكوبا"، التي تُعد من أسرع الرياضات المائية نمواً، ويوفر فرصة الغوص والتنفس تحت الماء بين عوالم الأسماك الفريدة والشعب المرجانية.

يُذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي يتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).