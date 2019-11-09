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إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قبل وصولها للحوثيين

مهرب تنكر في زي نسائي.. وآخر استغل زوجته وطفليه

ضبطت نقاط التفتيش الأمني بمحافظة مأرب خلال الأيام العشر الماضية في عمليات مختلفة كمية كبيرة من المخدرات بلغت 100 ألف حبة مخدرة، وطناً إلا ربعاً من الحشيش المخدر، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني اليوم السبت.

وأفاد المصدر بأن النقاط الأمنية جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة ضبطت كمية المخدرات على أربع عمليات تهريب.

وأضاف أن النقاط الأمنية ضبطت 200 كيلو حشيش كانت تقلها سيارة نوع جيب وعلى متنها شخصان كان أحدهما متنكراً بزي نسائي لتمويه رجال الأمن في نقاط التفتيش لتسهيل المرور.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 450 كيلو حشيش على متن قاطرة مع سائقها، كما ضبطت 100 ألف حبة و100 كيلو حشيش مخدر على متن سيارة سيارة نوع جيب، حاول سائقها استخدام زوجته وطفليه لتضليل رجال الأمن.


وأشار إلى أن زوجة السائق وطفليه تفاجئوا بما يخفيه عائلهما على متن السيارة واستغلالهم في عملياته القذرة.

اليمن مأرب المخدرات الحشيش المخدر مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قبل وصولها للحوثيين
سبق

ضبطت نقاط التفتيش الأمني بمحافظة مأرب خلال الأيام العشر الماضية في عمليات مختلفة كمية كبيرة من المخدرات بلغت 100 ألف حبة مخدرة، وطناً إلا ربعاً من الحشيش المخدر، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني اليوم السبت.

وأفاد المصدر بأن النقاط الأمنية جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة ضبطت كمية المخدرات على أربع عمليات تهريب.

وأضاف أن النقاط الأمنية ضبطت 200 كيلو حشيش كانت تقلها سيارة نوع جيب وعلى متنها شخصان كان أحدهما متنكراً بزي نسائي لتمويه رجال الأمن في نقاط التفتيش لتسهيل المرور.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 450 كيلو حشيش على متن قاطرة مع سائقها، كما ضبطت 100 ألف حبة و100 كيلو حشيش مخدر على متن سيارة سيارة نوع جيب، حاول سائقها استخدام زوجته وطفليه لتضليل رجال الأمن.


وأشار إلى أن زوجة السائق وطفليه تفاجئوا بما يخفيه عائلهما على متن السيارة واستغلالهم في عملياته القذرة.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
07:09 PM

إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قبل وصولها للحوثيين

مهرب تنكر في زي نسائي.. وآخر استغل زوجته وطفليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت نقاط التفتيش الأمني بمحافظة مأرب خلال الأيام العشر الماضية في عمليات مختلفة كمية كبيرة من المخدرات بلغت 100 ألف حبة مخدرة، وطناً إلا ربعاً من الحشيش المخدر، أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني اليوم السبت.

وأفاد المصدر بأن النقاط الأمنية جنوب مدينة مأرب عاصمة المحافظة ضبطت كمية المخدرات على أربع عمليات تهريب.

وأضاف أن النقاط الأمنية ضبطت 200 كيلو حشيش كانت تقلها سيارة نوع جيب وعلى متنها شخصان كان أحدهما متنكراً بزي نسائي لتمويه رجال الأمن في نقاط التفتيش لتسهيل المرور.

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 450 كيلو حشيش على متن قاطرة مع سائقها، كما ضبطت 100 ألف حبة و100 كيلو حشيش مخدر على متن سيارة سيارة نوع جيب، حاول سائقها استخدام زوجته وطفليه لتضليل رجال الأمن.


وأشار إلى أن زوجة السائق وطفليه تفاجئوا بما يخفيه عائلهما على متن السيارة واستغلالهم في عملياته القذرة.

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