كورونا عربيًّا.. العراق يسجل 5325 إصابة والمغرب 551 حالة جديدة

لبنان يرصد 163 حالة إيجابية و361 في الأردن.. و15 في السودان

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1316418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17033، فيما تم تسجيل 4512 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 1222494 حالة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 528731 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن إجمالي الوفيات بلغ 9268، بعد تسجيل 3 حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 515537.

فيما سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون أي وفيات، فيما شفيت 19 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ انتشاره في السودان وصل إلى 36 ألفًا و574 حالة، بينها 2750 وفاة، إلى جانب تعافي 30 ألفًا و423 حالة.

وسجّلت لبنان 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544165 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 531432، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7839 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وسجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي للإصابات إلى 749046 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 732811 حالة شفاء بعد تسجيل 310 حالات إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9710 حالات.