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بسبب ظروف الطيران.. تأجيل مواجهة الباطن والعين في دوري المحترفين

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي الباطن والعين ضمن مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الاثنين 25 يناير 2021م بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن عند الـ 3:30 عصرًا.

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بسبب ظروف الطيران.. تأجيل مواجهة الباطن والعين في دوري المحترفين
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي الباطن والعين ضمن مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الاثنين 25 يناير 2021م بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن عند الـ 3:30 عصرًا.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:54 AM

بسبب ظروف الطيران.. تأجيل مواجهة الباطن والعين في دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي الباطن والعين ضمن مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الاثنين 25 يناير 2021م بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن عند الـ 3:30 عصرًا.

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