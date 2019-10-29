اليوبي: نظام الجامعات الجديد يرفع جودة مخرجاتها وضمان استدامتها

قدم بالغ شكره وعرفانه للقيادة الرشيدة على الموافقة

أعرب مدير جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، عن بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد.

كما هنأ وزير التعليم لصدور الموافقة على "#النظام_الجديد_للجامعات"، مثمنًا جهوده في دعم مسيرة الجامعات وتمكينها لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ونوّه الدكتور "اليوبي" بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي، وصدور الموافقة للنظام الجديد للجامعات، قائلًا إنه سيسهم في تطوير منظومة الجامعات، ورفع جودة مخرجاتها وضمان استدامتها، وتحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية 2030 في التنظيم الإداري للجامعات.

كما سيمكن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفقًا للاحتياجات التنموية وفرصة العمل بالمنطقة التي تخدمها، وكذلك إيجاد مصادر تنموية للجامعات، إلى جانب تحقيق الاستقلالية المنضبطة لها، بالإضافة لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور "اليوبي": إن الصلاحيات التي منحت للجامعات جوهرية، وتبدي الجامعات مرونة أكبر في اتخاذ القرار، كما ستسهم - بإذن الله تعالى - في تمكين مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.