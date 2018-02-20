تعرف على تفاصيل وثيقة تاريخية للمؤسس حول دعم الآمرين بالمعروف

عمرها أكثر من 90 عامًا

عرض معرض الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، وثيقة تاريخية نادرة عمرها أكثر من 90 عامًا، عبارة عن خطاب موجه من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- إلى الأمير مشاري بن جلوي رحمه الله.

ووجه في خطابه باعتماد بعض المشايخ للقيام بعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد المؤسس -طيب الله ثراه- على تنفيذ جميع ما يقررونه دون تردد، ودعمهم بما يحتاجون إليه.

وحفل جناح الرئاسة بعدد من الوثائق التاريخية النادرة، وبعض الأركان التوعوية والتعريفية بنشاط الرئاسة في المجتمع وطرق التواصل معها.

وتهدف الرئاسة من خلال مشاركتها إلى تعريف الجمهور أعمالَها التوعوية من الزوار، عبر بعض الإهداءات التوعوية والمواد المطبوعة وعرض الأفلام التوجيهية المعززة للقيم الإسلامية، إضافة إلى بعض الأركان عن الجرائم المعلوماتية، وعن برنامج "اعتدال" لتعزير الأمن الفكري.

ويستمر عمل المعرض طيلة أيام المهرجان.