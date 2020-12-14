"جلوي بن عبدالعزيز" يفتتح "ملتقى نجران الصحي الثاني" افتراضياً

بحضور وزير الصحة ومشاركة 33 متحدثاً رسمياً

افتتح الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، ملتقى نجران الصحي الثاني افتراضياً تحت شعار "طوارئ الصحة العامة"، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأكد أمير نجران على أهمية الاستفادة من انعقاد الملتقى للتصدي لفيروس كورونا ومواصلة ما قامت به القيادة الرشيدة -أيدها الله- من جهود كبيرة في هذا الجانب.

من جهته، أوضح الدكتور "الربيعة" أن مشاركة نخبة من المختصين في الملتقى، يعزز من جهود التعامل مع الجائحة وأي أزمات يمكن أن يواجها القطاع الصحي.

بدوره، أفاد مدير الشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم، بأن الملتقى انطلق بمشاركة 33 متحدثاً رسمياً من النخبة والقيادات المتخصصة في مجال الصحة العامة، إضافةً إلى متحدثين من داخل وخارج المملكة، من جامعات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وبلجيكا وأستراليا، واستشاريين من ذوي الخبرة في مجال الطب والأبحاث العلمية.

وبين أن عدد المحاضرات خلال انعقاد الملتقى 33 محاضرة لبرامج علمية متنوعة ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة، وأن التسجيل في الملتقى مجاناً للطلاب، مشيراً إلى تقديم جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث علمية، حيث سيتم إتاحة الفرصة لعرض ونشر الأبحاث العلمية في مجال الصحة العامة في خطوة تسهم في نشر المحتوى العلمي والمعرفي وتضيف للباحث العديد من المميزات في مسيرته البحثية والأكاديمية.