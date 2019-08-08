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بالصور وبعد العثور على الأم.. تفكيك مركبة "مفقودي وادي مسلة" بحثًا عن الرضيع

الأب و3 أطفال ما زالوا مفقودين والجهود تتواصل والجد متخوف من أمطار جديدة

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة؛ حيث إن هناك 4 ما زالوا مفقودين "أب و3 أطفال"؛ وذلك عقب العثور على الأم متوفاة يوم أمس.

وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثًا عن الرضيع.

ورصدت "سبق" اليوم بالصور، قيامَ فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين بتمشيط الوادي الذي تنتشر الأشجار على جنباته والصخور والطمر، والْتقت بوالد الأم التي عثر عليها أمس؛ حيث ناشد إدارة الدفاع المدني بجازان، بزيادة فِرَق البحث وتدعيمها بأخرى من المحافظات المجاورة؛ نظرًا لاتساع مساحة الوادي وكبر حجم المأساة؛ مقدمًا شكره للجهود المبذولة من قِبَل الجميع.

وتخوّف والد الأم المعثور عليها، من هطول أمطار أخرى خلال فترة البحث وجريان الوادي مجددًا؛ موضحًا أن ذلك سيزيد من المعاناة، وسيصعّب الأمر حتى على فِرَق الإنقاذ.

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت منطقة جازان، أول أمس، استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص (أب، وأم، وثلاثة أطفال) في وادي مسلة، وقطع الطرق والتيار الكهربائي، واقتحام المياه لبعض المنازل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور وبعد العثور على الأم.. تفكيك مركبة "مفقودي وادي مسلة" بحثًا عن الرضيع
سبق

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة؛ حيث إن هناك 4 ما زالوا مفقودين "أب و3 أطفال"؛ وذلك عقب العثور على الأم متوفاة يوم أمس.

وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثًا عن الرضيع.

ورصدت "سبق" اليوم بالصور، قيامَ فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين بتمشيط الوادي الذي تنتشر الأشجار على جنباته والصخور والطمر، والْتقت بوالد الأم التي عثر عليها أمس؛ حيث ناشد إدارة الدفاع المدني بجازان، بزيادة فِرَق البحث وتدعيمها بأخرى من المحافظات المجاورة؛ نظرًا لاتساع مساحة الوادي وكبر حجم المأساة؛ مقدمًا شكره للجهود المبذولة من قِبَل الجميع.

وتخوّف والد الأم المعثور عليها، من هطول أمطار أخرى خلال فترة البحث وجريان الوادي مجددًا؛ موضحًا أن ذلك سيزيد من المعاناة، وسيصعّب الأمر حتى على فِرَق الإنقاذ.

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت منطقة جازان، أول أمس، استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص (أب، وأم، وثلاثة أطفال) في وادي مسلة، وقطع الطرق والتيار الكهربائي، واقتحام المياه لبعض المنازل.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
11:16 AM

بالصور وبعد العثور على الأم.. تفكيك مركبة "مفقودي وادي مسلة" بحثًا عن الرضيع

الأب و3 أطفال ما زالوا مفقودين والجهود تتواصل والجد متخوف من أمطار جديدة

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قاسم الخبراني - جازان
4
15,872

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة؛ حيث إن هناك 4 ما زالوا مفقودين "أب و3 أطفال"؛ وذلك عقب العثور على الأم متوفاة يوم أمس.

وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثًا عن الرضيع.

ورصدت "سبق" اليوم بالصور، قيامَ فِرَق الدفاع المدني والمتطوعين بتمشيط الوادي الذي تنتشر الأشجار على جنباته والصخور والطمر، والْتقت بوالد الأم التي عثر عليها أمس؛ حيث ناشد إدارة الدفاع المدني بجازان، بزيادة فِرَق البحث وتدعيمها بأخرى من المحافظات المجاورة؛ نظرًا لاتساع مساحة الوادي وكبر حجم المأساة؛ مقدمًا شكره للجهود المبذولة من قِبَل الجميع.

وتخوّف والد الأم المعثور عليها، من هطول أمطار أخرى خلال فترة البحث وجريان الوادي مجددًا؛ موضحًا أن ذلك سيزيد من المعاناة، وسيصعّب الأمر حتى على فِرَق الإنقاذ.

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت منطقة جازان، أول أمس، استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص (أب، وأم، وثلاثة أطفال) في وادي مسلة، وقطع الطرق والتيار الكهربائي، واقتحام المياه لبعض المنازل.

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