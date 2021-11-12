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"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام

ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت مدينة "سيدني" الأسترالية بعد نهاية مباراة الأخضر مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متوجهًة إلى مدينة "هانوي" في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات.


ويدشن المنتخب السعودي غداً تدريباته تأهباً لملاقاة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد ماي دينه الوطني (هانوي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينفرد "الأخضر" السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و 9 لليابان و 6 من أربع مباريات لعمان و 3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام، خالياً من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام
سبق

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت مدينة "سيدني" الأسترالية بعد نهاية مباراة الأخضر مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متوجهًة إلى مدينة "هانوي" في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات.


ويدشن المنتخب السعودي غداً تدريباته تأهباً لملاقاة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد ماي دينه الوطني (هانوي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينفرد "الأخضر" السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و 9 لليابان و 6 من أربع مباريات لعمان و 3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام، خالياً من النقاط.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
05:51 PM

"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام

ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت مدينة "سيدني" الأسترالية بعد نهاية مباراة الأخضر مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متوجهًة إلى مدينة "هانوي" في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات.


ويدشن المنتخب السعودي غداً تدريباته تأهباً لملاقاة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد ماي دينه الوطني (هانوي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينفرد "الأخضر" السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و 9 لليابان و 6 من أربع مباريات لعمان و 3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام، خالياً من النقاط.

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