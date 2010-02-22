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"الصمعاني" يدشّن المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي

بما يحقّق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس، المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي، التي تضم بوابة المركز الإلكترونية، ومنصة التدريب الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقّق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني التي تهدف إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً، كما ستسهم في رفع فاعلية وتأثير المركز محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.

وعمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الإلكترونية، والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة إلى استخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق.

وزير العدل وزارة العدل وليد بن محمد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" يدشّن المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي
سبق

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس، المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي، التي تضم بوابة المركز الإلكترونية، ومنصة التدريب الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقّق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني التي تهدف إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً، كما ستسهم في رفع فاعلية وتأثير المركز محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.

وعمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الإلكترونية، والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة إلى استخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:18 PM

"الصمعاني" يدشّن المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي

بما يحقّق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس، المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي، التي تضم بوابة المركز الإلكترونية، ومنصة التدريب الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقّق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني التي تهدف إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030.

وتقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً، كما ستسهم في رفع فاعلية وتأثير المركز محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.

وعمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الإلكترونية، والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة إلى استخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق.

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