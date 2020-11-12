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أمين "التعاون الخليجي" يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

أكد وقوف دول المجلس مع السعودية في تعزيز أمنها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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أمين "التعاون الخليجي" يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:20 AM

أمين "التعاون الخليجي" يدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة

أكد وقوف دول المجلس مع السعودية في تعزيز أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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