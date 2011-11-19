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تدشين برنامج "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس بالطائف.. غدًا

ينظمه مركز "تكامل" ويستهدف إكساب الطلاب مهارات  العمل بالقطاع السياحي

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، البرنامج التوعوي "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء 12 ربيع الأول، بقاعة فندق الانتركونتيننتال.

يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف، وفندق الانتركونتيننتال للتعريف بالمهن السياحية للطلاب، وتحفيزهم لاكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة.

يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إطلاع الطلاب على مزايا العمل في المهن السياحية، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب، وإطلاع الشباب على المستقبل الواعد للقطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل.

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تدشين برنامج "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس بالطائف.. غدًا
سبق

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، البرنامج التوعوي "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء 12 ربيع الأول، بقاعة فندق الانتركونتيننتال.

يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف، وفندق الانتركونتيننتال للتعريف بالمهن السياحية للطلاب، وتحفيزهم لاكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة.

يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إطلاع الطلاب على مزايا العمل في المهن السياحية، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب، وإطلاع الشباب على المستقبل الواعد للقطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:49 PM

تدشين برنامج "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس بالطائف.. غدًا

ينظمه مركز "تكامل" ويستهدف إكساب الطلاب مهارات  العمل بالقطاع السياحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، البرنامج التوعوي "اكتشف المهن في الأنشطة السياحية" لطلاب المدارس، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء 12 ربيع الأول، بقاعة فندق الانتركونتيننتال.

يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف، وفندق الانتركونتيننتال للتعريف بالمهن السياحية للطلاب، وتحفيزهم لاكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وتنمية الموارد البشرية الوطنية المتخصصة.

يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إطلاع الطلاب على مزايا العمل في المهن السياحية، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب، وإطلاع الشباب على المستقبل الواعد للقطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل.

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