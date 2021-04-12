"شؤون المسجد النبوي" تقيم لقاءً عن تعزيز الوعي بالإجراءات الاحترازية"

ركّز على أهمية الجهود الإعلامية للوصول إلى شرائح المجتمع المدني

‬ أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال اليوم، لقاءً "عن بعد" بعنوان "تضافر الجهود الإعلامية في تعزيز الوعي بالإجراءات الاحترازية"، بمشاركة القطاعات الإعلامية في المدينة المنورة.

واشتمل اللقاء على ثلاثة محاور رئيسة، كان أولها بعنوان أهمية تضافر الجهود في تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع المدني، بينما كان الثاني بعنوان الوضع التوعوي الإعلامي الراهن، كما اختتم اللقاء بالمحور الثالث الذي كان بعنوان الآليات المقترحة لتضافر الجهود وتعزيز الوعي.

وتأتي تلك اللقاءات حرصاً من وكالة شؤون المسجد النبوي على المساهمة في توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك لضمان السلامة للجميع من فيروس كورونا.