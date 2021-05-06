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"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
10:12 AM

"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

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