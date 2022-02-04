أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.
"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية مأرب وحجة
تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.
اعلان
"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية مأرب وحجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-04
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:42 PM
"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية مأرب وحجة
تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.
اعلان
200 مليار دولار ..
04 فبراير
8,535
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,919
38 مليار ..
23 يوليو
15,006
فلسفة بناء "قرية ذي عين"
جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"
عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟
خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت
عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!
صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة
ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك
عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون
سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر
مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية
نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى
عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!
عبدالمحسن الحارثي