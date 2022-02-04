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"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية  مأرب وحجة

تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية  مأرب وحجة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:42 PM

"التحالف": تدمير9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية  مأرب وحجة

تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,105

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,535
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,006

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