المغرب.. 3 أحزاب تتفق على تشكيل الحكومة الجديدة

"أخنوش" لم يحدد موعد إعلانها رسمياً

أعلن رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية توصلت إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة تجمع أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولم يحدد "أخنوش" موعد إعلان تشكيلة الحكومة رسمياً.

وكلف الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر الجاري، "أخنوش"، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعداً في البرلمان.

وحصل حليفاه المرتقبان على 86 مقعداً لحزب الأصالة والمعاصرة، على و81 مقعداً لحزب الاستقلال.