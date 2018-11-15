نفط خام القياس العالمي يرتفع بـ 0.29 %

ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بنسبة 0.29 %، إلى 62.46 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 0.32 %، إلى 56.95 دولار أمريكي.
ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بنسبة 0.29 %، إلى 62.46 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 0.32 %، إلى 56.95 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بنسبة 0.29 %، إلى 62.46 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 0.32 %، إلى 56.95 دولار أمريكي.
ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بنسبة 0.29 %، إلى 62.46 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 0.32 %، إلى 56.95 دولار أمريكي.