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مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل

وصف إيقاف "عطيف" بالفرصة الجيدة

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال: "نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023؛ مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية؛ فالمنافسة لم تنتهِ بعد؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".


وعن غياب لاعب خط الوسط عبد الله عطيف قال: "فرصة جيدة أن يكون موقوفًا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين، ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بنفس جودة اللاعب الأساسي؛ لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرًا".

وعن عزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية قال: "أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرًا في المباراة الماضية من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، في المقابل كان المهاجم حاضرًا في مباراة فلسطين الماضية بهدفين، فمن يسجل ليس مهمًّا".

وتحدث "إيرفي رينارد" عن تنوع الخيارات قائلاً: "أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في نفس المركز؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا في خياراتنا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل
سبق

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال: "نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023؛ مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية؛ فالمنافسة لم تنتهِ بعد؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".


وعن غياب لاعب خط الوسط عبد الله عطيف قال: "فرصة جيدة أن يكون موقوفًا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين، ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بنفس جودة اللاعب الأساسي؛ لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرًا".

وعن عزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية قال: "أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرًا في المباراة الماضية من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، في المقابل كان المهاجم حاضرًا في مباراة فلسطين الماضية بهدفين، فمن يسجل ليس مهمًّا".

وتحدث "إيرفي رينارد" عن تنوع الخيارات قائلاً: "أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في نفس المركز؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا في خياراتنا".

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:52 PM

مدرب الأخضر: يجب أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل

وصف إيقاف "عطيف" بالفرصة الجيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال: "نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023؛ مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية؛ فالمنافسة لم تنتهِ بعد؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022".


وعن غياب لاعب خط الوسط عبد الله عطيف قال: "فرصة جيدة أن يكون موقوفًا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين، ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بنفس جودة اللاعب الأساسي؛ لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرًا".

وعن عزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية قال: "أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرًا في المباراة الماضية من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، في المقابل كان المهاجم حاضرًا في مباراة فلسطين الماضية بهدفين، فمن يسجل ليس مهمًّا".

وتحدث "إيرفي رينارد" عن تنوع الخيارات قائلاً: "أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في نفس المركز؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا في خياراتنا".

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