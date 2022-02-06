النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشقيقي" يرثي الطفل ريان بأبيات سطَّرت ألم وحزن كل مَنْ تابع أزمته حتى وفاته

تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر

جادت قريحة الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع روتانا خليجية، بأبيات حزنًا على فَقْد الطفل ريان المغربي الذي احتُجز داخل إحدى الآبار القريبة من منزله بالمغرب.

مفرح الشقيقي سطَّر مشاعر الألم والحزن على فقدان هذا الطفل الذي تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر.

وكتب الشقيقي الأبيات الآتية:
الحزن يا (ريان) يقتلنا معًا
والروح - من بعد البشارةِ - تنزفُ

‏الفَقْد يحرقنا.. ويسرق دمعنا
‏من قال إن الموت يومًا يلْطُفُ

ها قد رحلتَ فـيا جِنانُ تباركي
‏إن الضياءَ بروحهِ يتلحَّفُ

إنقاذ الطفل ريان المغرب شفشاون ريان البئر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشقيقي" يرثي الطفل ريان بأبيات سطَّرت ألم وحزن كل مَنْ تابع أزمته حتى وفاته
سبق

جادت قريحة الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع روتانا خليجية، بأبيات حزنًا على فَقْد الطفل ريان المغربي الذي احتُجز داخل إحدى الآبار القريبة من منزله بالمغرب.

مفرح الشقيقي سطَّر مشاعر الألم والحزن على فقدان هذا الطفل الذي تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر.

وكتب الشقيقي الأبيات الآتية:
الحزن يا (ريان) يقتلنا معًا
والروح - من بعد البشارةِ - تنزفُ

‏الفَقْد يحرقنا.. ويسرق دمعنا
‏من قال إن الموت يومًا يلْطُفُ

ها قد رحلتَ فـيا جِنانُ تباركي
‏إن الضياءَ بروحهِ يتلحَّفُ

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:26 AM

"الشقيقي" يرثي الطفل ريان بأبيات سطَّرت ألم وحزن كل مَنْ تابع أزمته حتى وفاته

تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
7,194

جادت قريحة الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع روتانا خليجية، بأبيات حزنًا على فَقْد الطفل ريان المغربي الذي احتُجز داخل إحدى الآبار القريبة من منزله بالمغرب.

مفرح الشقيقي سطَّر مشاعر الألم والحزن على فقدان هذا الطفل الذي تابعه العالم بأسره وهو يقضي أيامه الأخيرة في غياهب البئر.

وكتب الشقيقي الأبيات الآتية:
الحزن يا (ريان) يقتلنا معًا
والروح - من بعد البشارةِ - تنزفُ

‏الفَقْد يحرقنا.. ويسرق دمعنا
‏من قال إن الموت يومًا يلْطُفُ

ها قد رحلتَ فـيا جِنانُ تباركي
‏إن الضياءَ بروحهِ يتلحَّفُ

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,288
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,231
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,938
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,020

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة