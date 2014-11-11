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شرطة الرياض توضح تفاصيل فيديو المتهور: عَكَس الطريق وتسبَّب في حالتَيْ وفاة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع؛ ما أدى لتعرُّض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري، نتج منه حالتا وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض - بتوفيق الله - من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية، والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه كان بحالة غير طبيعية؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

الرياض شرطة الرياض المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض شاكر التويجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض توضح تفاصيل فيديو المتهور: عَكَس الطريق وتسبَّب في حالتَيْ وفاة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع؛ ما أدى لتعرُّض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري، نتج منه حالتا وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض - بتوفيق الله - من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية، والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه كان بحالة غير طبيعية؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:34 PM

شرطة الرياض توضح تفاصيل فيديو المتهور: عَكَس الطريق وتسبَّب في حالتَيْ وفاة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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6,913

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع؛ ما أدى لتعرُّض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري، نتج منه حالتا وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض - بتوفيق الله - من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية، والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، واتضح أنه كان بحالة غير طبيعية؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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