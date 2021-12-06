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أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة

الصحة: تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

أوضحت صحة الباحة، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة تجاوز 160 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

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أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة
سبق

أوضحت صحة الباحة، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة تجاوز 160 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
10:15 AM

أكثر من 160 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة

الصحة: تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أوضحت صحة الباحة، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة تجاوز 160 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.

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