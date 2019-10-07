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هطول أمطار على الرياض والقصيم.. أسالت الأودية والشعاب

شملت المجمعة والغاط وسدير والحريق وما بين الدوادمي والقويعية

هطلت مساء اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسالت عدداً من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار الخفيفة والمتوسطة محافظة الغاط ومحافظة المجمعة وجلاجل شمال الرياض، ومحافظة الحريق جنوب الرياض، إضافة إلى المناطق الواقعة بين محافظة الدوادمي ومحافظة القويعية غرب الرياض.

كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة القصيم، شملت نفود الأسياح شرق بريدة وكذا غرب عنيزة، إضافة إلى عشيرة جنوب الرس.

الرياض القصيم أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار على الرياض والقصيم.. أسالت الأودية والشعاب
سبق

هطلت مساء اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسالت عدداً من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار الخفيفة والمتوسطة محافظة الغاط ومحافظة المجمعة وجلاجل شمال الرياض، ومحافظة الحريق جنوب الرياض، إضافة إلى المناطق الواقعة بين محافظة الدوادمي ومحافظة القويعية غرب الرياض.

كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة القصيم، شملت نفود الأسياح شرق بريدة وكذا غرب عنيزة، إضافة إلى عشيرة جنوب الرس.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:10 AM

هطول أمطار على الرياض والقصيم.. أسالت الأودية والشعاب

شملت المجمعة والغاط وسدير والحريق وما بين الدوادمي والقويعية

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فلاح الجوفان - الرياض
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7,860

هطلت مساء اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسالت عدداً من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار الخفيفة والمتوسطة محافظة الغاط ومحافظة المجمعة وجلاجل شمال الرياض، ومحافظة الحريق جنوب الرياض، إضافة إلى المناطق الواقعة بين محافظة الدوادمي ومحافظة القويعية غرب الرياض.

كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة القصيم، شملت نفود الأسياح شرق بريدة وكذا غرب عنيزة، إضافة إلى عشيرة جنوب الرس.

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