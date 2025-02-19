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حريق في سينما تحت الإنشاء بمول تجاري بالدمام

إخلاء 219 متسوقاً وإصابة 15 شخصاً بالاختناق

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة 9:01 صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 25/ 6/ 1441هـ، مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة، وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنى مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو".

وأضاف: "انحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدورين الأول والثاني من المجمع، مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له، وبناءً على ذلك تم إخلاء عدد (219) شخصاً من المجمع والفندق، وعزل المنطقة المتضررة، ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع".

وتابع: "نتج عن الحادث إصابة 15 حالة؛ نتيجة تعرضهم للدخان، تمت معالجتهم بالموقع، ما عدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى؛ للتأكد والاطمئنان على صحتها، وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة".

ولفت إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث: (الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية، وأمانة الشرقية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية).

الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق في سينما تحت الإنشاء بمول تجاري بالدمام
سبق

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة 9:01 صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 25/ 6/ 1441هـ، مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة، وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنى مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو".

وأضاف: "انحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدورين الأول والثاني من المجمع، مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له، وبناءً على ذلك تم إخلاء عدد (219) شخصاً من المجمع والفندق، وعزل المنطقة المتضررة، ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع".

وتابع: "نتج عن الحادث إصابة 15 حالة؛ نتيجة تعرضهم للدخان، تمت معالجتهم بالموقع، ما عدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى؛ للتأكد والاطمئنان على صحتها، وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة".

ولفت إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث: (الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية، وأمانة الشرقية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية).

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:58 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:06 PM

حريق في سينما تحت الإنشاء بمول تجاري بالدمام

إخلاء 219 متسوقاً وإصابة 15 شخصاً بالاختناق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني: إن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة 9:01 صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 25/ 6/ 1441هـ، مفاده نشوب حريق في مبنى تجاري بحي العدامة، وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنى مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو".

وأضاف: "انحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدورين الأول والثاني من المجمع، مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له، وبناءً على ذلك تم إخلاء عدد (219) شخصاً من المجمع والفندق، وعزل المنطقة المتضررة، ومباشرة أعمال الدفاع المدني (الإنقاذ والإطفاء) بالموقع".

وتابع: "نتج عن الحادث إصابة 15 حالة؛ نتيجة تعرضهم للدخان، تمت معالجتهم بالموقع، ما عدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى؛ للتأكد والاطمئنان على صحتها، وغادرت في حينه وهي بصحة جيدة".

ولفت إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث، مشيراً إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث: (الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية، وأمانة الشرقية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية).

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